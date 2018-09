Facebook

Eine Kaltfront zieht am Samstag tagsüber mit dichten Wolken und auch einigen Regenschauern über unser Land hinweg. Dabei kann der Wind auch lebhaft auffrischen und die Temperaturen sinken. Einzelne Regengüsse könnten sogar kräftiger ausfallen. Die Schlechtwetterfront zieht in der Folge langsam weiter nach Osten und deshalb beruhigt sich dann später am Tag auch wieder etwas das Wetter.