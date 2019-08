Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Mit mehr als 100.000 Besuchern zählt der Bleiburger Wiesenmarkt zu einem der größten Feste in Kärnten. In Südkärnten ist er das größte und älteste Volksfest. Von Freitag (30. August) bis Montag (2. September) findet dieses bereits zum 626. Mal in Bleiburg statt. Trotz vieler Neuerungen, vor allem in technischer Sicht und bei den Fahrgeschäften, hält der Markt an seinen Traditionen fest. Daher werden auch erst am Freitag nach dem Gottesdienst auf der Autodromfläche Pötscher, der um 13 Uhr beginnt, die Fahrgeschäfte in Betrieb genommen.