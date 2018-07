Facebook

Nur noch diese Woche geöffnet: „Ernsting’s family“ im Tenorio © Bettina Friedl

Vor fünf Jahren hat „Ernsting’s family“ eine Filiale im Einkaufszentrum Tenorio in Wolfsberg eröffnet. Doch schon bald wird die Textil-Kette die Bezirksstadt verlassen. „Großer Räumungsverkauf! Wir schließen diese Filiale am 21. Juli“, ist am Schaufenster plakatiert. Ebenso der Hinweis auf die nächstgelegenen Filialen in Völkermarkt und Fohnsdorf.