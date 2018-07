Die "Genuss-Festival-Lader" waren im Tenorio in Wolfsberg unterwegs und hatten viele Köstlichkeiten mit im Gepäck. Musikalisch spielten die "Geschwister Scharf" auf.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Genuss-Festival-Lader" aus Bad St. Leonhard © Privat

Die „Genuss-Festival-Lader“ waren am Samstag Vormittag im Tenorio in Wolfsberg unterwegs und luden die Wolfsberger persönlich zum bevorstehenden Genuss-Festival in Bad St. Leonhard ein. Die Kunden des Einkaufszentrums sowie die Mitarbeiter der Betriebe wurden mit Brioche, Zopf, Lebkuchen, Weißbrot, Dinkelkeksen und Bauernbrot verwöhnt.

Musikalisch spielten die „Geschwister Scharf“ aus Bad St. Leonhard groß auf. Daraufhin wagte sogar „Bären-Wirt“ Josef Trippolt mit seiner Frau Silvia einen Walzer durch das Tenorio.

Die Wolfsberger zeigten sich begeistert über die kulinarische-musikalische Delegation aus dem Oberen Lavanttal. "Einstimmiger Tenor im Tenorio: Auch wir besuchen das Genuss-Festival von 26. bis 29. Juli", sagt Silvia Trippolt-Maderbacher.