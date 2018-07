In einem Einfamilienhaus in St. Paul/Lavanttal kam es Sonntagabend zu einem Brand. Ein Modellhubschrauber hatte beim Aufladen zu schmoren begonnen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es Sonntagabend in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal. Während des Ladevorganges hatte ein Modellhubschrauber samt Ladegerät in der Küche im ersten Stock des Hauses zu schmoren begonnen. Der 20-jährige Sohn entdeckte den Brand und löschte diesen. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht. Die Feuerwehren St. Paul und Granitztal belüfteten die Räumlichkeiten. Der erste Stock des Haues wurde verrußt. Die Schadenshöhe ist unbekannt.