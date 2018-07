"Hofer" will Filiale in der Klagenfurter Straße im Süden von Wolfsberg ausbauen. Der Gemeinderat gab am Donnerstag grünes Licht für das Vorhaben.

2015 wurde die Hofer-Filiale im Süden Wolfsbergs modernisiert © Friedl

Die Supermarkt-Kette „Hofer“ will die Filiale in der Klagenfurter Straße im Süden von Wolfsberg vergrößern. „Von derzeit 870 auf 1030 Quadratmeter“, erklärt Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz. Am Donnerstag gab der Gemeinderat für das Vorhaben einstimmig grünes Licht.

Doch der Konzern hält sich noch bedeckt. „Hofer modernisiert laufend sein Filialnetz. Zur Frage, was die Filiale in Wolfsberg betrifft, können wir derzeit keine Auskunft geben und bitten um Verständnis“, heißt es seitens der Hofer KG.

