Johann Offner (Bild) übernahm 2012 die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe von seinem Vater Hans Michael Offner © Bettina Friedl

Kreuzweise verleimtes Brettsperrholz der Johann Offner Unternehmensgruppe aus Wolfsberg wird für Bauten in aller Welt verwendet: Angefangen von der Besucherplattform des Eiffelturms in Paris bis hin zum Skywalk über der O2-Arena in London. Produziert wird das Brettsperrholz in der KLH Massivholz GmbH in Katsch an der Mur in der Steiermark, die seit 2012 der Wolfsberger Unternehmensgruppe gehört.

