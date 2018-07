Hannes Theuermann und Anna Tschernigg gaben sich am 30. Juni in St. Andrä das Jawort. Die kirchliche Trauung fand in Pölling statt. Gefeiert wurde im Gasthaus Brenner.

Hannes Theuermann und Anna Tschernigg gaben sich das Jawort © Forever Digital

Wie viele Lavanttaler Paare haben auch sie sich beim Fortgehen in Wolfsberg kennengelernt: Anna Tschernigg und Hannes Theuermann. Die beiden Lavanttaler gaben sich am 30. Juni in der Kirche in Pölling das Jawort, standesamtlich wurden der Landwirt aus St. Andrä und seine Braut aus St. Michael bei Wolfsberg in der Bischofsstadt getraut.

Die anschließenden Feierlichkeiten gingen im Gasthaus Brenner über die Bühne. Nicht fehlen durften an diesem besonderen Tag die Kinder Johanna (4) und Julian (2).

Nun genießen die beiden das Familienlieben am landwirtschaftlichen Hof in St. Andrä und freuen sich auf den bevorstehenden Nachwuchs.