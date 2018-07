Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Anrainer sammeln Unterschriften, um die Errichtung des Mobilfunkmastens in diesem Bereich zu verhindern © Schmerlaib

"Wir fürchten eine massive Strahlenbelastung aufgrund des geplanten, neuen Mobilfunkmastens, denn 150 Meter weiter befindet sich schon der nächste. Und das mitten im Siedlungsgebiet“, machen Maria und Manfred Lippitz aus Kleinedling ihrem Ärger Luft. Sie sind direkte Anrainer des geplanten Mastens von T-Mobile, der in der Nähe der Firma DHT errichtet werden soll.

Laut Informationen der Anrainer wird der Mast eine Höhe von 30 Metern aufweisen. „Das ist fünf Mal so hoch wie das danebenliegende Firmengebäude. Viele umliegende Bewohner wurden nicht einmal informiert“, sagt Lippitz.

„Wir sind wie vor den Kopf gestoßen und haben nichts davon gewusst“, sagt etwa Gerda Aichholzer. Gemeinsam will man nun eine Unterschriftenaktion starten. Die Listen liegen bei der Ärztin im Ort, bei Kehraus, im Café 4 you, in der Trafik sowie bei JK Sports auf. „Wir möchten bei der Bauverhandlung am Freitag unsere Anliegen vorbringen und hoffen auf weitere Unterstützer“, sagt Lippitz, die sich einen anderen Standort für den Masten wünschen würde.

"Kompromisse gefunden"

Laut T-Mobile fanden Gespräche mit dem Bürgermeister statt und nach schriftlicher Zusammenfassung von Anrainerbeschwerden wurde ein Termin mit der Ortsbildkommission vereinbart.

„Es wurden Kompromisse gefunden. Der notwendige Mast wurde von 36 Meter Höhe auf 30 Meter reduziert. Unter 30 Meter wäre aufgrund des Bewuchses keine freie Sicht und somit keine Mobilfunkversorgung möglich“, sagt Barbara Holzbauer, Pressesprecherin von T-Mobile. Durch die stark steigenden Anforderungen sei es erforderlich, hohe Investitionen ins Netz zu tätigen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.