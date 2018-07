Ein 22-Jähriger brach in ein Vereinshaus in St. Andrä ein und machte sich mit Pizzen und Weinflaschen aus dem Staub. Tags drauf stand schon die Polizei vor der Tür.

In der Nacht auf Mittwoch brach ein zunächst Unbekannter durch Aufbrechen eines Fensters in eine Vereinshaus eines Sportvereins in St. Andrä ein. Der Mann stahl mehrere Pizzen und Weinflaschen.