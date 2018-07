Facebook

Simone Pansi mit ihrer Eva und Werkmeister Peter Sander © Privat

"Geplant war es nicht, aber es ist so gekommen“, sagt Simone Pansi. Die Lavamünderin schnappte sich am Morgen nach der Geburt ihrer Tochter Eva im Krankenhaus Wolfsberg einen Kinderwagen und spazierte zu ihrer Werksmeisterprüfung in die HTL.

