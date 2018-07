Facebook

Das AMS Wolfsberg kann sich kärntenweit über den größten Rückgang an Arbeitslosen freuen © Bettina Friedl

In keinem anderen Bezirk in Kärnten ging die Arbeitslosenquote heuer so stark zurück wie in Wolfsberg. „Im Schnitt hatten wir im ersten Halbjahr einen Rückgang von 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juni ging die Zahl der Arbeitslosen sogar um 20,4 Prozent zurück“, sagt Klaus Leopold, Leiter des AMS Wolfsberg. Zum Vergleich: Kärntenweit sank die Arbeitslosigkeit im ersten Halbjahr um 9,4 Prozent, im Vormonat um 11,5 Prozent.

