Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ehepaar Wolfgang und Marion Petschenig (links) hat ihre Pizzeria Don Camillo am 14. Juli zum letzten Mal geöffnet. Ab 1. August übernimmt Wolfgang Glanznig (rechts) das Restaurant © Bettina Friedl

Seit mittlerweile 25 Jahren betreiben Wolfgang und Marion Petschenig die Pizzeria Don Camillo. Erst 16 Jahre lang in Kleinedling und seit neun Jahren am jetzigen Standort in der St. Stefaner Straße bei der Kegelbahn Kreuzkogler. Doch nicht mehr lange. Am Samstag, den 14. Juli hat die Pizzeria zum letzten Mal geöffnet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.