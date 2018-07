Bis Dezember wird Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude am Rossmarkt-Parkplatz in Wolfsberg fertig sein. Investiert werden 7,5 Millionen Euro. Einige der Flächen stehen noch zum Verkauf zur Verfügung.

Investor Andreas Messner, Doris Krainz (GKK-Außenstellenleitung Wolfsberg), GKK-Direktor Johann Lintner, Architekt Josef Klingbacher und Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (von links) © Friedl

Im Februar wurde mit dem Bau eines 3000 Quadratmeter großen Gebäudes am Rossmarkt-Parkplatz in Wolfsberg begonnen, das künftig im Erdgeschoß die Gebietskrankenkasse beheimaten wird. In den drei Obergeschoßen befinden sich Flächen für Büros, Ordinationen und Wohnungen. Alles auf Eigentumsbasis. „Bis Dezember werden wir fertig sein“, sagte Investor Andreas Messner von der Firma MID-Bau bei der Gleichenfeier am Mittwoch und bedankte sich bei allen Beteiligten. 7,5 Millionen Euro investiert er in das neue Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude, das von Architekt Josef Klingbacher geplant wurde.

