"Eine lebensgefährliche Situation", heißt es vonseiten der ÖBB © KK/Privat

Das hätte ordentlich ins Auge gehen können! Derzeit kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video, das ein Auto zeigt, das auf einer Eisenbahnkreuzung in Wolfsberg "parkt". Passiert ist der Vorfall am vergangenen Wochenende auf dem Bahnübergang Wolfsberg-Priel. Ein Autofahrer aus dem Bezirk Völkermarkt hatte das Rotlicht der Ampel missachtet. Die Schranken gingen zu, ein Güterzug näherte sich. Der Autofahrer reagierte, indem er sein Fahrzeug parallel zwischen Schranke und Gleisen hinstellte. Kurz darauf kam der Zug. "Das ist ein Wahnsinn und absolut lebensgefährlich", kommentiert ÖBB-Sprecher Christoph Posch die Bilder. Wenn der Zug breiter gewesen wäre, wäre eine Kollision unvermeidbar gewesen. Posch rät: "Sollte jemand in eine solche Situation kommen, muss er Gas geben und die Schranke durchbrechen." Eisenbahnschranken haben für solche Notfälle eine Sollbruchstelle.

