Montagabend ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem Quad: Ein 81-jähriger Mann stürzte dabei in den Bach und wurde schwer verletzt.

81-Jähriger stürzte mit Quad in Bach © KLZ/Weichselbraun

Montagabend gegen 18.40 Uhr lenkte ein 81-jähriger Mann aus der Gemeinde Lavamünd ein Quad auf einem privaten Waldweg in Ettendorf (Gemeinde Lavamünd) entlang des Ettendorfer Baches in Richtung Abzweigung Bergauffahrt Weißenberg-Lamprechtsberg. Etwa 100 Meter vor der Abzweigung geriet er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug über den rechten Wegrand und stürzte etwa sechs bis sieben Meter in den Ettendorfer Bach. Dabei überschlug sich das Quad.