Zum Heiraten ist es nie zu spät: Das bewiesen zwei Lavanttaler. Der 98-jährige Matthias Scherngell und seine Heimfreundin, die 76-jährige Theresia Kogler, gaben einander jetzt in Bad St. Leonhard ihr Jawort.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Mit Theresia kann ich mich so gut über die früheren Zeiten unterhalten“, sagt Matthias Scherngell über seine Frau Theresia Kogler © Hollauf

Eine nicht alltägliche Hochzeit ging im SeneCura Sozialzentrum in Bad St. Leonhard über die Bühne. Der Bräutigam Matthias Scherngell zählt stolze 98 Lenze und gab seiner um 22 Jahre jüngeren Freundin Theresia Kogler in der Kapelle des Hauses sein Jawort. Gefunkt hat es zwischen den beiden Frischvermählten im Heim.

„Ich war ja 70 Jahre verheiratet, aber nach dem Tod meiner Frau war ich lang allein“, sagt der ehemalige Maurer und ÖBB Bedienstete. „Mit der Theresia kann ich mich so gut über die früheren Zeiten unterhalten“, schätzt Scherngell vor allem die Ehrlichkeit an seiner Auserwählten. Gemeinsame Interessen sind die Landwirtschaft, in der beide tätig waren, und das Zweierschnapsen. Auch kleinere Ausflüge unternehmen die beiden. Die Braut stand zum ersten Mal vor dem Traualtar.

Die Hochzeitszeremonie nahm Stadtpfarrer Martin Edlinger im Beisein zahlreicher Verwandter und Mitbewohner vor. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Singgemeinschaft Kliening mit Chorleiter Josef Schatz. Beim anschließenden Hochzeitmahl im Gasthof Bärnthaler gab es für das Brautpaar Schweinsbraten mit Kraut und Knödel. Jetzt wartet das neuvermählte Paar darauf, in ein gemeinsames Zimmer im Heim ziehen zu können.