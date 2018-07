Die Völkermarkterin Elisabeth Kolenik und der Lavanttaler Johannes Napetschnig haben „Ja“ gesagt. Die Familie lebt in Neuhaus.

Elisabeth und Johannes Napetschnig mit ihren Töchtern Selina und Annika © KLZ/Rosina Katz-Logar

Wir lieben einander und wollen den Kindern mehr Sicherheit bieten“, sagt Elisabeth Kolenik (38). Es sei schön, dass nun alle den gleichen Namen „Napetschnig“ tragen – auch die Töchter Selina und Annika. Kennengelernt hat sich das Paar, das in Berg ob Leifling in der Gemeinde Neuhaus wohnt, vor 14 Jahren am Josefimarkt.