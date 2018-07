Sommergespräch aus dem Lavanttal Pater Maximilian Krenn: "St. Paul ist meine dritte Heimat"

Facebook

Seit knapp einem Jahr ist Pater Maximilian Krenn Administrator im Stift St. Paul. Er erfüllt die Aufgaben eines Abtes © Erich Varh

Sie wurden vor knapp einem Jahr als Administrator von Göttweig nach St. Paul berufen. Haben Sie sich im Lavanttal gut eingelebt?

PATER MAXIMILIAN KRENN: Es war eine spannende, anfangs ruhige, dann immer intensivere Reise. Zuerst kannte ich niemanden. Inzwischen habe ich viele Menschen und deren Alltag kennengelernt. Ich bin ja auch Pfarrer geworden.



Sie waren 29 Jahre in Göttweig. Noch Sehnsucht danach?

Göttweig trage ich als erste Heimat in meinem Herzen. Ich fahre auch immer wieder hin, um aufzutanken und Abstand zu gewinnen. Meine zweite Heimat ist in Wien bei meiner Mutter. Und St. Paul ist meine dritte Heimat geworden.



Ihre Entscheidung, Pater Thomas Schwarz als Direktor des Gymnasiums zurückzuziehen, hat in der Öffentlichkeit für viel Aufregung und Gerüchte gesorgt. Wie kam es dazu?

Ich habe mir die Situation in der Schule als Gesamtpaket angeschaut und zahllose Gespräche geführt. Dieses Ganze war für mich so nicht mehr stimmig. Also habe ich versucht, eine Veränderung zum Wohle aller Beteiligten vorzunehmen und hoffe, dass dadurch – trotz mancher Irritation, die dadurch entstanden ist – eine neue Perspektive für alle entsteht.



Pater Thomas schien überrascht von dieser Entscheidung gewesen zu sein und nicht sehr glücklich. Wie schaut seine Zukunft nun aus?

Er wird ein Sabbatical nehmen, eine Auszeit, um selbst durchatmen zu können und Zeit für sich zu haben. Ich denke, dass es mit dieser Perspektive nun auch für ihn besser passt.

Zur Person Pater Maximilian Krenn wurde 1969 in Wien geboren. Er wuchs mit vier Geschwistern auf. Eintritt ins Benediktinerstift Göttweig. Studium der Theologie. Seit September 2017 Administrator im Stift St. Paul. Dieses Amt übt er bis zur nächsten Abtwahl noch zwei Jahre aus.

Pater Maximilian Krenn im Sommerrefektorium im Gespräch mit Kleine-Redakteurin Ulrike Greiner Foto © Erich Varh

Das Stift St. Paul im Lavanttal Foto © Privat

Wortspenden Heimat. Zu Hause bin ich dort, wo ich gerade mit

meinem Herzen bin. Aufgabe als Pfarrer. Eine neue Erfahrung. Bisher war ich zwar Seelsorger, aber in St. Paul bin ich zum ersten Mal auch als Pfarrer tätig. Bischof Alois Schwarz. Ich habe ein sehr positives Bild von ihm gewonnen. Er ist ein wohlwollender Zuhörer, sehr geistreich und hat in St. Pölten nun die Möglichkeit, seine Botschaft neu zu sagen und von den Menschen neu gehört zu werden. Freizeit. Obwohl ich sehr beschäftigt bin, nehme ich mir ein- bis viermal pro Woche Zeit für Bewegung in der Natur. Ansonsten würde ich mich schwächen.

Als guten, wohlwollenden Zuhörer, als geistreichen Menschen, als großen Freund des Ordenslebens der Diözese. Im ersten Augenblick war ich traurig, dass er nach St. Pölten wechselt. Beim zweiten und dritten Nachdenken habe ich aber erkannt, dass es ein guter Neubeginn für ihn ist.Oh, ja, sehr gut, vor allem, weil er ja in St. Pölten auch in einer Leitungsposition ist. Er muss Situationen rasch einschätzen und Entscheidungen treffen. Er ist auch sicher nicht leicht weggegangen aus Kärnten. Und ich denke, dass er in St. Pölten seine pastoralen Fähigkeiten perfekt einsetzen kann.Pater Gerfried begleitet den Bischof insofern, als dass er an drei bis vier Tagen pro Woche in St. Pölten sein wird. Es wird dem Bischof helfen, einen Vertrauten um sich zu haben, mit dem er sich austauschen kann.Es ist die Auferstehungskapelle, die neu gestaltet wird. Wir besitzen einen wunderschönes Taufbecken aus dem Jahr 1620, das in der Kirche unbeachtet in einer Ecke steht. In der Kapelle entsteht so ein neuer Taufort, auch der Taufstein wird reaktiviert. Die Arbeiten sollten in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.Wir wollen im Herbst beginnen, einen Gesamtblick auf die Kirche zu werfen und möglichst viele gewinnen, uns dabei zu begleiten. Die Leitungen sind uralt, es gibt nur wenig Beleuchtung; Altar und Chorgestühl sind Provisorien. Wir werden uns aber vorher Revitalisierungen anderer romanischer Kirchen anschauen und dann über eine Umsetzung nachdenken.