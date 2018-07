Ende August werden zehn Burschen der Feuerwehrjugend Wolfsberg beim Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Wien an den Start gehen.

Die Feuerwehrjugend aus Wolfsberg © Privat

Erstmals in der Geschichte der Feuerwehrjugend Wolfsberg konnte sich eine Bewerbsgruppe für die österreichweiten Jugendbewerbe qualifizieren. Ende August werden zehn Burschen beim „Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb“ in Wien an den Start gehen.