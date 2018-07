Mit 500-Euro-Autos werden knapp 4000 Kilometer zurückgelegt. In Moldawien werden Kinder überrascht. Auch Lavanttaler sind dabei.

Von links: Marijan Tatschl, Gabriel Scharf und Georg Scharf © Privat

Die Schlagloch-Sammler: So könnte man die Teilnehmer des „Pothole Rodeo“ in nur einem Wort beschreiben. Mit ihren 500-Euro-Autos fahren sie durch elf Länder am Balkan. „Es ist kein Rennen, sondern eine Freizeitausfahrt“, sagt Andreas Brodtrager aus Gleisdorf. Gemeinsam mit Thomas Mader und Markus Marth hat der Steirer das Abenteuer auf der Straße ins Leben gerufen. Zum fünften Mal wird es heuer durchgeführt. Nicht nur die Anzahl der Teilnehmer – sie ist von anfänglichen zehn Autos auf über 250 Wagen angestiegen –, sondern auch das Organisationsteam hat sich verändert. „Zum dritten Mal organisiere ich jetzt das Rodeo mit meiner besseren Hälfte Elisabeth Schaffer“, sagt Brodtrager.

