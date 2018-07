Facebook

Die Ausstellung auf Schloss Wolfsberg ist ab Donnerstag zu sehen © Privat

In Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Wolfsberg und der Galerie Magnet werden im Sommer auf Schloss Wolfsberg Werke des Künstlers Franz Grabmayr gezeigt. Grabmayr wurde am 19. April 1927 in Pfaffenberg bei Obervellach geboren. Von 1954 bis 1964 besuchte er die Wiener Kunstakademie, dann erfolgte der Umzug ins Waldviertel – zuerst in das Schloss Rosenau bei Zwettl, dann in ein altes Bauernhaus in Oberstrahlbach, später in ein anderes in Uttissenbach.