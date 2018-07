Facebook

Heimo Luxbacher mit zwei Schülern © Stadtpresse

International ging es Donnerstag wieder im Wolfsberger Rathaus zu: Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz empfing Gäste von Schulen aus Nova Gradiška (Kroatien) und Larnacshire (Schottland), die sich im Rahmen eines Erasmus-Projektes mit der Fachberufsschule Wolfsberg für 14 Tage im Lavanttal aufhalten.

Die 12-köpfige Gruppe der Industrie- und Gewerbeschule aus Nova Gradiška wurde angeführt von Direktor Mijo Matošević, welcher auf die 130-jährige Geschichte seiner Schule und die langjährigen engen Kontakte zur Fachberufsschule Wolfsberg mit Direktor Norbert Aichholzer verwies.

Aquarell-Bild mit Eisenglimmer

Im Rahmen des Aufenthaltes wurde von den Schülern gemeinsam mit Heimo Luxbacher auch ein Kulturprojekt verwirklicht, ein Aquarell-Bild mit Eisenglimmer beschichtet, welches Motive aus den beiden Städten Wolfsberg und Nova Gradiška zeigt und als Präsent an Bürgermeister Schlagholz überreicht wurde.

Die sechs Schüler des New College Larnakshire wiederum nützten den Aufenthalt in Österreich, um mit ihrem Betreuer Leonard Gingell auch diverse Betriebe, darunter Mahle in Wolfsberg und KTM in Mattighofen, zu besichtigen.