St. Georgen Pfarre St. Georgen unter neuer Leitung

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pater Nikolaus Reiter wurde in der Pfarre St. Georgen herzlich empfangen © Privat

Mit Juni wurde Diakon Nikolaus Reiter vom Stift St. Paul als Pfarrassistent mit der Leitung der Pfarre St. Georgen betraut. Für die priesterlichen Dienste stehen ihm Pater Maximilian Krenn (als Moderator) und Pater Marian (als Vikar) zur Seite. Pater Nikolaus wurde in St. Georgen bei der Heiligen Messe, umrahmt von den Musikern der Musikkapelle Lavamünd, Trachtenkapelle Theißenegg, vom Männergesangsverein Reichenfels und der Trachtenkapelle St. Georgen feierlich empfangen und von den Pfarrgemeinderäten herzlich begrüßt. Albert Wutscher skizzierte in seiner Ansprache kurz den Lebenslauf und die vielfältigen Aufgaben, die Pater Nikolaus, der am 17. März zum ständigen Diakon geweiht wurde, im Stift St. Paul zu bewältigen hat.