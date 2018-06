Die neue Messstation wurde am Freitag in der Auenstraße eröffnet. Gemeinsam mit der TU Graz wurde der Standort bestimmt.

Von links: Christian Kurz, Georg Fejan, Sara Schaar und Gottfried Joham bei der Eröffnung der Messstation © Schmerlaib

Am Freitag wurde die neue Messstation der Firma Mondi in der Auenstraße im Bereich der Autobahnauffahrt Wolfsberg Nord eröffnet. Ziel sei es laut Mondi-Frantschach-Geschäftsführer Gottfried Joham, das Netz an bestehenden Messstellen in Wolfsberg, St. Paul, St. Andrä und Völkermarkt zu vervollständigen.

