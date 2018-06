Facebook

Küchenchef Zsolt Papdi und Andrea Retfalvi © Sandra Zarfl

Das Drei-Stern-Alpenhotel Ozon Wolfgruber in Rieding auf 1150 Metern Seehöhe hat seit zwei Jahren einen ungarischen Eigentümer. In der vergangenen Wintersaison wurde erstmals nach Renovierungsarbeiten geöffnet. Nun steht das Restaurant nicht nur den Hotelgästen offen, auch Lavanttaler haben die Möglichkeit sich von Küchenchef Zsolt Papdi bekochen zu lassen. Er hat bereits bei Michelin-Restaurants und beim „Four Seasons Hotel“ in Budapest gearbeitet. Auch Familien- und Firmenfeiern können ausgerichtet werden. Platz finden 60 Personen in den Gastzimmern und weitere 25 Personen auf der Terrasse. 20 Komfort-Zimmer und vier Familien-Zimmer stehen zur Verfügung. „Letztes Jahr hatten wir Gäste aus 17 Ländern bei uns“, sagt Wirtschaftsberaterin Andrea Retfalvi, die mit den „Ozon Plus GmbH“ zusammenarbeitet.