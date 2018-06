Facebook

Der Rinderproduktionsring Lavanttal initiierte die Aktion mit den Warntafeln. Obmann-Stellvertreter Erich Brunner: "Wollen keine Hetze betreiben" © Privat

Einige Schwammerlsucher und Wanderer dürften sie schon entdeckt haben: Tafeln mit der Aufschrift „Achtung Wölfe“. Runde Tafeln mit einem Wolfskopf darauf. Sie hängen auf Almen vom Lavanttal über die Saualm bis ins Görtschitztal. 100 professionell gefertigte Tafeln sind es. Initiator ist der Rinderproduktionsring Lavanttal. „Nachdem es bei uns ein paar Wölfe gibt, wollen wir mit dieser Aktion die Bevölkerung darauf hinweisen. Damit wollen wir Rinderbauern uns zur Wehr setzen, aber keine Hetze betreiben“, so Erich Brunner, Obmann-Stellvertreter des Rinderproduktionsringes. Bei der Generalversammlung der 500 Mitglieder großen Vereinigung konnten Grundeigentümer und Jäger die Tafeln für je 20 Euro kaufen. Die Tafeln stehen auf Privatgründen auf den Almen. Rechtlich ist das okay. „Gesetzlich gibt es keinen Hinweis, dass es verboten wäre und solche Tafeln müssen nicht bewilligt werden. Wenn sie jedoch Überhand nehmen, nehme ich an, dass sich die Politik damit befassen wird“, sagt der Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan, der zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund für eine Warnung wegen Wölfen sieht.

