Das Jugendzentrum in Wolfsberg feiert den 20. Geburtstag – mit einem großen Fest am Samstag. Die Wünsche der Jugendlichen haben sich in diesen zwei Jahrzehnten geändert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Schwarz, zuständig für die Kulturarbeit und JUZ-Leiter Gernot Brandstätter © Martina Schmerlaib

Genau 699 Konzerte und Workshops, 800 bis 900 jugendliche Besucher pro Jahr – das ist die erfolgreiche Bilanz des Jugendzentrums Wolfsberg, welches am Samstag sein 20-Jahr-Jubiläum begeht und dies auch groß feiert. Ursprünglich im Paurischen Haus angesiedelt, war es die erste Anlaufstelle für Jugendliche und überhaupt eines der ersten Jugendzentren in Kärntens ländlicheren Gemeinden. Den Anstoß dazu lieferte die Plattform der Freunde der Jugend Wolfsberg. Eine Projektgruppe, die sich um 1996 massiv für die Jugendarbeit einsetzte.

Bereits damals mit dabei war Gernot Brandstätter, Leiter des Jugendzentrums, der die Veränderungen hautnah miterlebte: „Die Zeit hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Durch die sozialen Medien ist die Kommunikation untereinander anders geworden. Durch die Flüchtlingswelle haben wir nun auch einen hohen Anteil an Jugendliche mit Migrationshintergrund. Diese haben wiederum ganz andere Bedürfnisse. Wir helfen ihnen bei Bewerbungsschreiben, bei Formalitäten, Deutschkursen und mehr“, sagt Brandstätter vom Trägerverein „Kids Club“. Konflikte gebe es nie: „Die Jugendlichen leben uns ein Miteinander vor. Einheimische und Zugezogene unterhalten sich gleichermaßen und spielen gemeinsam. Tschetschenen und Afghanen treffen bei uns ohne Wirbel aufeinander“, sagt er. Ein Skatekontest beim Jugenzentrum Foto © Privat

Konzerte, Kochen und Chillen

Im neu gebauten JUZ-Gebäude direkt am Skaterpark, in welches man im Jahr 2010 zog, stehen verschiedene (meist kostenlose) Angebote für Jugendliche auf der Agenda: Konzerte, Cook and Chill, kreative Workshops, Kinoabende, Turniere und Nachhilfekurse im Sommer. „Wir bieten im Rahmen der Aktion ,Pimp your bike‘ nun auch Fahrradreparaturen an. Der Verein Miteinander ist auf uns zugekommen. Etwa 60 Fahrräder konnten wir für Flüchtlinge bereits reparieren. Das ist auch eine Art der Integration“, sagt Brandstätter, der sich auf das nächste Großprojekt freut. Die Neuerrichtung des Skaterparks ab Mitte August. Elf in Beton gegossene Rampen und Pipes sowie eine zusätzlich asphaltierte Fläche werden den Jugendlichen dann zur Verfügung stehen. Weiters am Plan stehen die Begrünung der Außenflächen und eventuelle neue Sitzmöglichkeiten, Fortbildungskurse für die Betreuer, eine kleine Renovierung des Gebäudes den Sommer über und weitere Konzerte im Herbst. „Wir versuchen eine gute Mischung zwischen heimischen und auswärtigen Musikern anzubieten“, sagt David Schwarz, der für das Konzertprogramm zuständig ist. Das Konzert von „Bömbers“ war einer der Veranstaltungs-Höhepunkte Foto © Privat

Das aktive Musikmachen der Jugendlichen direkt im Zentrum sei hingegen etwas in den Hintergrund gerückt. „Derzeit haben wir nur eine Band, die in den Räumlichkeiten probt“, sagt Brandstätter. Den Jugendlichen steht nun aber ein Schlagzeug zur freien Verfügung.

Jubiläumsfest Fest. 20 Jahre JUZ, Open-Air. Am Samstag mit Beginn um 12.30 Uhr. Eintritt frei!

Musik. Für Unterhaltung sorgen „Sound Dealer“, „Dust to Dust“, „Retschn Ernst Sei Maschin“, „Super Sonic Silver Haze“, „Dealer´s Choice“, „Burley“, „8082“.

Programm. Grillerei (auch vegan), Hupfburg für Kinder & Outdoor-Aktivitäten, Spiele, Indoor Aftershow Party. Late Night Special: „Dieter Country & DJ Aaron“.

Öffnungszeiten. Das JUZ Wolfsberg ist auch in den Sommermonaten geöffnet: Mo bis Sa von 14 bis 19 Uhr.

Sommerkurse. Nachhilfekurse für NMS-Schüler in Deutsch, Mathematik und Englisch in den letzten beiden Ferienwochen.

Team. Fünf Angestellte teilen sich 90 Wochenstunden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.