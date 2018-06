Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gestern hatte Bipa letztmals vor dem Umbau offen © Bettina Friedl

Schon 1998 wurde die Bipa-Filiale in der Klagenfurter Straße im Süden von Wolfsberg errichtet und bislang zwei Mal umgebaut. Jetzt steht der nächste Umbau der Drogerie-Filiale an. „Die Filiale wird um circa ein Drittel der bestehenden Fläche erweitert“, so Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher. Über die Höhe des Investitionsvolumens gibt es keine Auskunft. Donnerstag hatte die Bipa-Filiale neben dem Penny-Markt letztmalig geöffnet. Die Neueröffnung findet am 9. August statt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.