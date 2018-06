Veranstaltungsrekord an diesem Wochenende im Bezirk Wolfsberg. Vom „Zukunftsfest“ bis zur Fliegerei, vom Gausingen bis zur CD-Präsentation. Wir liefern einen Überblick.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Opernsängerin Iva Schell singt in Preitenegg © Schmerlaib

Mehr als 20 Chöre aus dem Lavanttal und der benachbarten Steiermark werden am Sonntag ihre Stimmen in Preitenegg erheben. Anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Sängerrunde Preitenegg, die von Barbara Liebhard geleitet wird, wird nämlich das traditionelle Gausingen in Preitenegg ausgetragen.