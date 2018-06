Günther Silberberger eröffnet ein Atelier im 600 Jahre alten ehemaligen Sudhaus am Hohen Platz in Wolfsberg. Gabriele Rogner bietet auch Schmuck an.

Gabriele Rogner und Günther Silberberger © Privat

Kein Material ist so vielgestaltig, temperamentvoll, aufregend, leidenschaftlich und mit Schläue zu gestalten wie Glas“, bringt es Günther Silberberger aus Schwaz in Tirol auf den Punkt. Der Künstler ist seit 2007 selbstständig, unterrichtet an der Berufsschule für Metall- und Glasbautechnik in Wien und will nun auch im Lavanttal Fuß fassen.

