Der Supermarkt in Wolfsberg war elf Wochen lang wegen einem Totalumbau geschlossen. Zehn Mitarbeiter wurden neu aufgenommen.

Obwohl die Verkaufsfläche mit 2000 Quadratmetern gleich geblieben ist, wirkt der Markt nun größer © Bettina Friedl

Im neuen Glanz präsentiert sich seit Donnerstag der komplett umgebaute Merkur-Markt in Wolfsberg. Elf Wochen lang wurde der Supermarkt sowie das Restaurant, die sogenannte Markt-Küche, auf Hochtouren umgestaltet. „Kein Stein blieb auf dem anderen“, sagt Merkur-Vertriebsdirektor Robert Bittner und fügt hinzu: „Die Frischebereiche sind ein zentrales Thema. Beispielsweise gibt es ab sofort Frischfleisch in Bedienung, das hatten wir vorher nicht.“ Und der Wolfsberger Merkur-Marktmanager Ewald Wölkart ergänzt: „Frischen Fisch gibt es nun täglich in Bedienung, früher gab es das nur wochenends.“

