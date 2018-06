Lavanttal, Völkermarkt Ein Film, der die Drau von ihrer schönsten Seite zeigt

ServusTV-Serie „Heimatleuchten“ zeigt den Fluss in all seinen Facetten. Die filmische Reise führt vom Ursprung am Toblacher Feld bis nach Lavamünd.

Das Filmteam mit Gerhard Schmid beim Interview in Feistritz/Drau © Jandl

Das Wasser fließt in sattem Grün, die Vögel zwitschern und der sanfte Wind lässt die Blätter rauschen. So idyllisch präsentierte sich die Drau gestern früh bei Feistritz/Drau. Ein fünfköpfiges Filmteam dreht für die ServusTV-Serie „Heimatleuchten“ eine Reportage über die Drau. Kajak-Ass Gerhard Schmid paddelte Richtung Villach und präsentiert Kärntens größten Fluss von seiner sportlichen Seite. „Solche Projekte finde ich spannend, es ist ein Ausflug in eine andere Welt“, so der Sportler aus Klagenfurt.

„Uns geht es darum, die Drau vom Ursprung am Toblacher Feld bis zur slowenischen Grenzen bei Lavamünd in all ihren Facetten zu beleuchten. Als Lebensraum, Energiespender, Naturoase und Sportplatz“, erklärt Regisseurin Solveig Jeschke, die das fünfköpfige Team anführt. Gedreht wird an insgesamt 15 Tagen. Die Drau schlängelt sich durch die Landschaft von Unterkärnten Foto © Reinhart Nunner

Präsentiert werden auch Land und Leute. Wie Anton Calovi aus Sillian, mit dem man in die Welt des Fliegenfischens eintauchen kann. Einblicke in die Heuernte und die Holzschnitzerei geben Wilfried und Bernhard Wallner aus Oberdrauburg. Schmackhaftes bietet Seminarbäuerin Astrid Burgstaller aus Millstatt mit ihren Kärntner Nudeln. Weitere Programmpunkte sind das Irschner Kräuterfestival, die Städte Spittal und Villach, die Valentinsfähre mit ihren „Nachwuchskapitänen“ in Maria Rain, Krebsfischer Andreas Bernik mit seiner Genießerei in Bleiburg und eine Floss-Fahrt bei Lavamünd, die an das harte Leben der Flößer Anfang des 20. Jahrhunderts erinnert. Die Drau diente damals auch als Transportverbindung.

Ausgestrahlt wird die filmische Reise entlang der Drau am 24. August (20.15 Uhr, ServusTV).

