Markus Sorger (75) bei den Aufräumarbeiten auf seinem Anwesen © Hollauf

Am 7. Juni kam es zu Überschwemmungen und Murenabgängen in Bad St. Leonhard. Einer, dessen Hab und Gut arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist Markus Sorger (75), der mit Gattin Erna (70) in der Badstraße wohnt. „Ich war beim Futtermahlen für unsere Hühner, als die erste Schlammlawine vom Hang hinter dem Haus kam“, so der Pensionist. Die Feuerwehr beseitigte den ärgsten Dreck, das Ausmaß der Verwüstung wurde am Tag danach sichtbar.