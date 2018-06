Ruden, Lavamünd"Gestohlenes" Boot wurde als Treibgut gefunden

Facebook

Das Motorboot noch an der Anlegestelle in Wunderstätten © KK/PRIVAT

Anfang dieser Woche hat ein Pensionist sein Motorboot Marke "Kormoran" mit dem amtlichen Kennzeichen K-47330 bei der Polizei in Griffen als gestohlen gemeldet. Das 500 Kilo schwere Boot mit einem 80 Kilo schweren Yamaha-Außenbordmotor hatte der Bootsbesitzer an der Bootsanlegestelle an der Drau in Wunderstätten in der Gemeinde Ruden angelegt und über mehrere Monate nicht gesehen. Erst als er von der Schiffahrtsbehörde eine Aufforderung zur Überprüfung erhielt, bemerkte er das Fehlen seines Bootes. Er nimmt nicht an, dass es sich von selbst losgerissen habe, weil er es gewissenhaft gesichert und vertaut habe. Zudem habe er im Vorjahr beobachtet, dass bei der Anlegestelle Stege beschädigt worden seien. Deshalb ging er von einem Diebstahl aus und zeigte den Vorfall bei der Polizeiinspektion Griffen an.

