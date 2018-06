Im Zuge der Bauarbeiten am Hohen Platz in Wolfsberg soll auch eine Zeitkapsel vergraben werden. Ideen von Bürgern werden gesucht.

Die Zeitkapsel wird derzeit von Schülern der Fachberufsschule Wolfsberg gebaut © Fachberufsschule

Die Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wollen die Baustelle am Hohen Platz ab 2. Juli nicht nur zur „sympathischsten Baustelle von Österreich“ erheben, mit einer besonderen Maßnahme will man auch die Bürger in das Baugeschehen miteinbinden. Und zwar soll dies mit der Vergrabung einer Zeitkapsel passieren – im Zuge der Baumaßnahmen für das neue Konzept der Begegnungszone.

