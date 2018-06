Facebook

Mehr Privatkonkurse und eine deutlich höhere Verschuldung weist das erste Halbjahr auf © Gina Sanders/Fotolia

Per 1. November 2017 wurde das Privatkonkursrecht novelliert. Dabei wurde die Mindestquote von zehn Prozent der Schulden gestrichen und das Abschöpfungsverfahren von sieben bis zehn Jahren auf fünf Jahre herabgesetzt. Viele Betroffenen haben deshalb 2017 noch zugewartet, um unter die günstigere gesetzliche Regelung zu fallen. Bereits im Vorfeld der Novellierung schätzte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV), dass jeder fünfte private Schuldner auf diese Novelle warten und erst dann die Schuldenregulierung beantragen werde.

Auch im Tal gab es heuer mehr Privatkonkurse als im Vorjahr. In Wolfsberg wurden im ersten Halbjahr (bis 12. Juni) 17 Verfahren eröffnet. Barbara Wiesler-Hofer, Leiterin des KSV Klagenfurt: „Das sind um fünf Eröffnungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.“ Die Steigerung sei aber für niemanden im Insolvenzbereich eine Überraschung. „Durch die Novelle von 2017 kam es zu einem Rückstau, der nun mit vollem Schwung gekommen ist. Sind die Fälle erst abgewickelt, werden sich die Zahlen wieder einpendeln“, sagt Wiesler-Hofer.

Schulden bei 2,7 Millionen Euro

Die Schuldner haben fast alle Verfahren selbst beantragt. „Die Schulden lagen in den ersten sechs Monaten bei insgesamt 2,7 Euro und sind somit im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesunken“, sagt Wiesler-Hofer. Sie haben sich von 9,2 Millionen Euro (2017) um 71 Prozent verringert.

Daten und Fakten 17 Privatkonkurse wurden im ersten Halbjahr 2018

im Bezirk Wolfsberg eröffnet. Das sind um fünf Insolvenzen oder 42 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2,7 Millionen Euro insgesamt an Schulden kamen heuer in den ersten sechs Monaten bei den Schuldenregulierungsverfahren zusammen.

Das ist eine Verringerung zum ersten Halbjahr 2017 mit 9,2 Millionen Euro. 71 Prozent der Privatkonkurse gehen auf das Konto von Männern, bei 29 Prozent sind Frauen betroffen. Die durchschnittliche Verschuldung pro

Insolvenzfall beträgt 158.824 Euro.

Wobei sich im Vorjahr der Privatkonkurs eines Lavanttalers mit sechs Millionen Euro mehr als kräftig auf die Bilanz auswirkte. Die durchschnittliche Verschuldung der Privatinsolvenzen betrug heuer im ersten Halbjahr 158.824 Euro.

Männer stärker betroffen. Übrigens: 71 Prozent der Schulden gehen auf das Konto von Männern, nur bei 29 Prozent der Fälle sind Frauen betroffen.

„Der Bedarf an Schuldenregulierung ist nach wie vor gegeben. Ein weiterer, moderater Anstieg ist also zu erwarten“, so der Ausblick von Wiesler-Hofer auf das restliche heurige Jahr.

Novelle Privatkonkurse Das Wesentliche. Die Mindestquote von 10 Prozent der Schulden wurde gestrichen, das Abschöpfungsverfahren von 7 bis 10 Jahren auf 5 Jahre verkürzt. Zahlungsplan. Bemessungsgrundlage ist das voraussichtlich pfändbare Einkommen der nächsten 5 Jahre. Bei Annahme durch die Gläubiger Restschuldenbefreiiung. Teilzahlung bis

7 Jahre. Hat ein Schuldner kein pfändbares Einkommen, kann er das Abschöpfungsverfahren ohne Zahlungsplan beantragen. Wirksamkeit. Seit 1. 11. 2017.

