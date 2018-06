Facebook

Elias Jantschgi (rechts) spielte mit seiner Combo auf © Privat

Seit 20 Jahren gibt es die Volksschule Prebl am jetzigen Standort, begonnen hat die Schulgeschichte jedoch schon viel früher, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts. So führte damals der Organist Franz Joham in der Kramerkeusche eine Notschule mit nur einem Unterrichtsraum.