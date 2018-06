Facebook

Leitner, Architekt Ronacher und Georg Binder (von links) © Zarfl

Die Wirtschaft befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Holzweg. 1135 Millionen Kubikmeter Holz stehen in den heimischen Wäldern zur Nutzung bereit. Mit diesem Holzvorrat liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld. 30 Millionen Kubikmeter Holz wachsen jährlich nach, davon werden nur 26 Millionen genutzt.



Gemessen am Exportüberschuss ist der Holzsektor die zweitwichtigste Branche nach dem Tourismus. Der diesjährige Sommerempfang des Vereins Lavanttaler Wirtschaft fand aus diesem Grund erstmalig unter dem Motto „Holz- Enquete“ statt. Alles drehte sich an diesem Abend um den Baustoff Holz und dessen Wertschöpfung. In der Wolfsberger „Lavanttal Arena“ wurde der Umgang mit dem „grünen Gold“ von „proHolz Austria“-Geschäftsführer Georg Binder, Architekt Herwig Ronacher und ORF- Moderator Tarek Leitner erörtert.

5500 Fußballfelder pro Jahr

Besonders der Holzwirtschaftskreislauf wurde betont. „Der Wald wächst um rund 5500 Fußballfelder pro Jahr nach“, sagte Binder, der auch auf das nationale Holzbau-Knowhow hinwies.

„Österreich ist weltweit größter Hersteller von Brettsperrholz“, so Binder. Einblicke in die facettenreichen Gestaltungsmöglichkeiten wie eine mehrstöckige Bauweise gab der Gailtaler Ronacher. Die Ökologie, naturnahes Bauen und die Baubiologie seien wertvolle Grundsteine bei diesem Rohstoff. „Zeit im Bild“-Moderator Leitner hielt zum Abschluss ein Plädoyer „für einen achtsamen Umgang mit unserer Lebensentwicklung“ und gegen eine Verschandelung Österreichs. „Das Wirtschaftliche kommt vielfach nicht der Gesellschaft zu Gute“, so Leitner.