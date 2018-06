Facebook

Die Frau wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor am Freitag gegen 10.50 Uhr eine 23-jährige Klagenfurterin auf der Packer Straße (B 70) auf Höhe St. Andrä im Lavanttal. In Famrach touchierte sie mit dem Fahrzeug in einer Linkskurve die Leitschiene, lenkte daraufhin nach links und fuhr auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite auf die Böschung. Daraufhin überschlug sich der Pkw zwei Mal und kam auf der B70 zu liegen.