Am Samstag hat die Kika-Filiale in Wolfsberg das letzte Mal geöffnet. Einige Mitarbeiter haben schon Jobs, aber der Abschied fällt schwer. Das Gebäude soll verkauft werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harald Kugi spricht seinem Team „Hochachtung“ aus © KLZ/Weichselbraun

Wo einmal Möbel zum Verkauf standen, ist jetzt eine Bildtapete mit Orchideen verblieben, sonst ist diese Etage der Kika-Filiale völlig leer geräumt. Die letzten Produkte, fast nur mehr Kleinwaren, werden abverkauft. Viktoria Werner aus Graz ist eine der Kundinnen, die am Freitag im Geschäft auf der Suche nach vergünstigten Artikeln war. Mit ihrem Mann ist sie hier. Die Schließung stimmt Werner traurig. „Da bist du als Mitarbeiter Jahrzehnte da und dann stehst du auf der Straße.“ Der Zufall will es, dass Werners Gatte beruflich bei der Eröffnung der Filiale dabei war und jetzt, am vorletzten Tag, durch einen Urlaub wieder hier ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.