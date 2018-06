Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Flughafen St. Marein wird der Platz für Abstellflächen nun wirklich knapp © Hollauf

Der Wolfsberger Flugplatz in St. Marein wird von vielen Sportflugzeugen angeflogen und der Kärntner Luftfahrerverband Wolfsberg (KLV) mit Obmann Peter Feldenczer bietet mit seiner Flugzeugflotte eine wichtige Einrichtung für heimische Flugsportbegeisterte. „Mittlerweile sind wir aber bei unseren Abstellflächen schon am Limit“, sagt Feldenczer. Deshalb habe man bei der Stadtgemeinde um eine Umwidmung im Ausmaß von 2000 Quadratmetern angesucht. Diesem Wunsch wurde in der donnerstägigen Sitzung des Wolfsberger Gemeinderates einstimmig die Zustimmung erteilt. Genauere Pläne für die Verwendung der neu gewonnenen Abstellflächen soll es im Herbst geben.