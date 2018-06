Kevin Jürgen Saiti aus Wolfsberg holte sich den Landessieg im Lehrlingsbewerb der Tischler. Jetzt wartet der Bundesentscheid, der in Kufstein über die Bühne gehen wird.

Am Wochenende tritt Saiti beim Bundesentscheid in Kufstein an © Hannes Pacheiner

Ich habe schon als Kind immer viel mit Handwerk zu tun gehabt. Speziell mein Opa hat mir damals viel gezeigt“, erzählt Kevin Jürgen Saiti. Der 16-jährige Wolfsberger ist Tischlerlehrling im ersten Lehrjahr in der Tischlerei Hauptmann. Vor kurzem erreichte er den Sieg im Landeslehrlingswettbewerb der Tischler. Zuerst konnte Saiti den Bezirkswettbewerb Wolfsberg für sich entscheiden. „Da war ich in meinem Lehrjahr der beste von neun Teilnehmern, zum Landeslehrlingswettbewerb trat dann jeweils der Beste aus dem Bezirk an“, so Saiti.

