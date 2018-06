Das JUZ Wolfsberg feiert Jubiläum und am 30. Juni gibt es nach langer Zeit wieder ein Open-Air im Wolfsberger Skaterpark. Sieben Bands spielen.

© (c) Christian Radl

Es war im Jahr 1996, als der Skaterpark in Wolfsberg eröffnet wurde. Damals gab es dort ein großes Open-Air-Konzert. Und anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Jugendkulturzentrums Wolfsberg wird diese Freiluftveranstaltung jetzt wiederholt. Am Samstag, dem 30. Juni, werden ab 14 Uhr insgesamt sieben Bands auftreten. Unter ihnen die Wolfsberger Formationen „Burl3y“, „Sound Dealer“, „Retschn Ernst Sei Maschin“ und „Dust to Dust“. Letztere Band feiert heuer ihr zehnjähriges Jubiläum.

Aus Graz reisen „Super Sonic Silver Haze“ an, aus Wien kommen „Dealer’s Choice“, aus Kirchbach „8082“. Es wird auch eine große Aftershow-Party mit „Dieter Country“ und „DJ Aaron“ geben (Beginn 23 Uhr). Programm gibt es schon ab 12.30 Uhr, die offizielle Eröffnung findet um 13.30 Uhr statt. „Für die kleinsten Gäste gibt es eine Hupfburg und weitere Aktivitäten im Freien“, sagt David Schwarz vom Jugendkulturzentrum Wolfsberg. Der Eintritt ist übrigens frei. Das JUZ-Team feiert und bringt ein Open-Air in den Skaterpark Foto © JUZ