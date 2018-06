Facebook

Elisabeth und Johannes Napetschnig mit ihren Töchtern Selina und Annika © Rosina Katz-Logar

"Wir lieben einander und wollen den Kindern mehr Sicherheit bieten", sagt Elisabeth (38). Es sei schön, dass nun alle den gleichen Namen tragen - auch die Töchter Selina und Annika. Kennengelernt hat sich das Paar vor 14 Jahren am Josefimarkt. Die Braut ist am Kömmel aufgewachsen, Johannes, ebenfalls 38 und von Beruf selbstständiger Mechaniker in seiner Werksatt in Pudlach, stammt vom Lamprechtsberg bei Ettendorf. Die standesamtliche Trauung fand im neuen Mehrzwecksaal der Volksschule Neuhaus statt, die kirchliche Trauung in der Pfarrkirche in Neuhaus mit 100 Verwandten, Freunden und Bekannten. Den Segen spendete Pfarrer Michael Golavčnik. Trauzeugen waren Jasmine Marx sowie Verena Franziska und Harald Napetschnig. Musikalisch wurde die Trauung durch Alina und Laura Rampitsch gestaltet. Anschließend wurde im Gasthaus Hüttenwirt in Lavamünd bis in die Morgenstunden gefeiert. Die Hochzeitsreise führt nach Kroatien.