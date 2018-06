Facebook

Von links: Gernot Murko, Elisabeth Lentner und Peter Fejan © KK/LAGGNER-PRIMOSCH

Elisabeth Lentner (29) wurde feierlich vom Präsidenten der Kärntner Rechtsanwaltskammer, Gernot Murko, als Rechtsanwältin angelobt. Seit Mitte Juni ist die Juristin in Wolfsberg im Einsatz. Lentner arbeitet als Rechtsanwältin in ihrer Ausbildungskanzlei am Weiher in Wolfsberg, der Poganitsch, Fejan & Ragger Rechtsanwälte GmbH.

Lentner ist in Wolfsberg aufgewachsen und hat in Wien sowie in Graz studiert. Das Lavanttal wird bisher, bis auf Gabriella Bardel, die seit 25 Jahren eine eigene Rechtsanwaltskanzlei in Wolfsberg führt, von männlichen Rechtsanwälten dominiert. Unter den ersten Gratulanten waren Rechtsanwalt Peter Fejan und Kanzleimitarbeiterin Andrea Salzmann.