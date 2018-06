Facebook

Der Tod: Man darf gespannt sein – begegnet auch er den Teilnehmern? © KK/Veranstalter

Das Drehbuch stammt von Maximilian Theiss und es führt die Teilnehmer der Nachtwanderung auf einen besonderen Weg. Entlang des Wolfsberger Schlossweges wandern die Besucher auf der Suche nach ihrem dunklen Ich, den Schattenseiten ihres Seins. Diesen einmal in die Augen zu blicken soll ja bekanntlich eine höchst interessante Erfahrung sein. Die mystische Reise beginnt um 20.30 Uhr am Getreidemarkt beim Bamberghaus, die Rundgänge finden jeweils im 20-Minuten-Takt statt. Um klareren Blick auf die eigenen geheimen Seiten zu haben, werden die Teilnehmer mit alten Bergwerkslaternen ausgestattet und machen so eine Reise zu den sieben Todsünden.

Die da wären: Hochmut, Geiz, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit und Wollust. Sie stehen, so verbreitete das die Kirche, für den „Dämon, der dem Menschen innewohnt“. Auf dem Weg durch die Nacht werden die Wanderer von kundigen Führern begleitet, die ihre Schar nach 45 Gehminuten in die Innenstadt zurückbringen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Wanderung nicht für Kinder geeignet ist. Der erkenntnisreiche Ausflug kostet sieben Euro.

Auf einen Blick Wolfsberg. Nachtwanderung „Die sieben Todsünden“, Treffpunkt: Getreidemarkt Bamberghaus. 22. Juni, von 20.30 bis 23 Uhr. Karten: 7 Euro. Info und Gruppenanmeldung: Tel. (04352) 537-232

