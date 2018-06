Facebook

Die Trachtenkapelle St. Georgen hatte viele junge Musiker © KK/Privat

Die Trachtenkapelle St. Georgen im Lavanttal feiert am Wochenende ihr 80-jähriges Bestandsjubiläum an zwei Tagen. Gegründet im Jahr 1938 als „St. Georgener Bauernkapelle“ weist die Vereins-Chronik Stefan Fellner, Johann Guntschnig, Karl Mayer und Johann Ortolf als Gründungsväter aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erfuhr die Kapelle in den Siebzigerjahren einen verstärkten Zulauf.

Mit der Anschaffung einer Tracht wurde im Jahr 1987 der Name des Vereins auf „Trachtenkapelle St. Georgen“ geändert. Im Jahr 2011 wurde Günter Wutscher zum Obmann ernannt und seit vier Jahren übt nun Werner Guntschnig die Funktion des Kapellmeisters aus. Der Höhepunkt des Vereinsjahres ist das alljährliche Herbstkonzert.

Am Festplatz Samstag. Ab 17 Uhr: Einlass, Vorprogramm mit Post- und Telekommusik Kärnten, die Musibuam und Alt Lavanttaler Trachtenkapelle St. Paul. 20 Uhr: Festakt, anschließend BlechReiz BrassQuintett. Ab 21 Uhr: Die Jungen Zillertaler und

Discozelt mit DJ Pipo.

Sonntag. Bezirksblasmusikertreffen: Musikermesse im Kirchhof um 9.15 Uhr, Empfang um 10.15 Uhr, Gästekonzert um 11 Uhr und Festzug sowie Gesamtspiel um 14 Uhr..

„Wir haben einen extrem hohen Anteil an Jugendlichen, 80 Prozent der 32 Musiker und Musikerinnen sind unter 30 Jahre alt“, freut sich Wutscher über einen Altersdurchschnitt von 23 Jahren. Auch der Anteil von 60 Prozent an weiblichen Musikerinnen kann sich sehen lassen. „Früher waren wir eine reine Männertruppe“, sagt Wutscher. Musikalische Erfolge blieben nicht aus: 2017 konnte der zweite „Kärntner Löwe“ errungen werden und im April dieses Jahres erreichte die Trachtenkapelle bei der Landeskonzertwertung den ausgezeichneten zweiten Platz in der Stufe B.Wegen des hohen Jugendanteils entschloss man sich, die bereits über 30 Jahre alte Musikertracht auszutauschen. Das neue „Gwand“ wird anlässlich des Jubiläumsfestes präsentiert. Dieses findet am 16. und 17. Juni am Festplatz statt.