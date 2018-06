Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch ist von dem geplanten Gebäude nichts zu erkennen, aber schon bald sollen die ersten Mauern stehen. Der Spatenstich erfolgte diese Woche © Zarfl

Mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arznei-und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Instant-Getränken und Direktgranulaten konnte das pharmazeutische Unternehmen Hermes Pharma im Norden von Wolfsberg ihren Umsatz seit 2010 um rund 30 Prozent steigern. „Auf einer Fläche von 6300 Quadratmetern wird nun zusätzlicher Raum für Labor, Verwaltung und Lager geschaffen“, sagt der Biochemiker Andreas Ulrich, der seit 2012 Standortleiter sowie gewerberechtlicher Geschäftsführer ist.

Noch mehr Fakten Ausbau: Auf 6300 Quadratmetern – davon werden 1070 Quadratmeter für Büro, 730 Quadratmeter für Labor und 1250 Quadratmeter für Lagerfläche genutzt – entsteht das neue Gebäude.

Plan. Werk 3 wird für Büro- und Laborflächen sowie zusätzliche Lagerkapazitäten ausgebaut.

Investitionsvolumen. 16 Millionen Euro, Förderung durch den Bund von 200.000 Euro.

Zeitplan. Bis Ende 2019 soll von Werk 1 ins Werk 3 übersiedelt werden.

Geschichte. Seit 1946 gibt es den Produktionsstandort in Wolfsberg. Erst hieß er „Austria Panchemie“, ab 1964 „Panchemie Homburg“, ab 1981 „Panchemie/Chemofux“, ab 1991 „Asta Medica“, ab 2001 „Viatris“ und schließlich seit 2003 „Hermes Pharma“.

Die Firma befindet sich in Privatbesitz von Johannes Burges, dem Enkel des Firmengründers der Hermes Gruppe.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Am Wolfsberger Standort werden jährlich von derzeit 290 Mitarbeitern 5100 Tonnen Rohstoffe und 3600 Fertigartikel- Chargen verpackt und produziert. Dabei achtet man auf die Frauenquote. „Wir haben im Unternehmen einen Frauenanteil von über 50 Prozent“, berichtet Geschäftsführer. Im Labor sowie in der Endverpackung liege der Anteil der weiblichen Fachkräfte sogar bei rund 90 Prozent.Mit rund 16 Millionen Euro soll der Standort nun ausgebaut werden. „Jede Investition ist natürlich auch ein Risiko, man muss aber auch in das Risiko gehen“, so, Betriebs- Geschäftsführer. Immerhin werden pro Produktionstag rund 20 Tonnen Rohstoffe verarbeitet. Der Ausbau sei ein wichtiger Baustein für Hermes Pharma in Wolfsberg. Schließlich gehen rund 90 Prozent der in Wolfsberg produzierten Arzneimittel mit Schwerpunkt Europa in die ganze Welt.