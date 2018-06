Schauspieler Tobias Moretti kommt am Samstag für einen guten Zweck nach Bad St. Leonhard. Den Abend wird Regisseur und Produzent Otto Retzer moderieren.

Mit Bambi-Preisträger Tobias Moretti kann man beim Moselebauer plaudern © APA

Am Anfang stand eine Freundschaft zwischen dem international bekannten Schauspieler Tobias Moretti und Martin Walzl, Präsident des Lions Club Bad St. Leonhard-Obdach. „Ich habe Tobias beim Motorradfahren kennengelernt. 2016 sind wir gemeinsam eine Enduru-Rallye auf Sardinien gefahren. Tobias hat mir versprochen, während meiner Präsidentschaft beim Lions Club an einer Benefizveranstaltung teilzunehmen und sein Versprechen trotz der vielen dicht gedrängten Termine gehalten“, erzählt Walzl.

Am Samstag ist es schließlich so weit. Der Bambi-Preisträger wird ab 18 Uhr persönlich beim Moselebauer in der Kliening anwesend sein. Geplant ist die Vorführung des Films „Luis Trenker“. Anschließend gibt es die Möglichkeit, mit dem Star zu diskutieren. Die Moderation des Abends hat der Regisseur und Produzent Otto Retzer übernommen. Er bringt Bücher und Wörthersee-Filme mit, die verlost werden.

„Der Auftritt beider Künstler findet unentgeltlich statt. Der Reinerlös der gesamten Veranstaltung wird für humanitäre Soforthilfe in der Region Bad St. Leonhard-Obdach verwendet“, sagt Walzl. Karten erhält man beim Lions Club und bei der Raiffeisenbank Oberes Lavanttal sowie an der Abendkasse.

Bad St. Leonhard.

Benefizabend Am 16. Juni, um 18 Uhr, beim Moselebauer in Kliening. Eintritt: 25 Euro.